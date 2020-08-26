Джокович обыграл Штруффа в четвертьфинале турнира в Нью-Йорке
26 августа 2020, 23:54
В матче 1/4 финала турнира АТР в Нью-Йорке (США) сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:1).
В полуфинале соперником серба станет испанец Роберто Баутиста Агут, который ранее победил россиянина Даниила Медведева (1:6, 6:4, 6:3).
Матч продолжался один час и четыре минуты.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:1