Джокович обыграл Пуя и вышел в полуфинал турнира в Токио

Первая ракетка Новак Джокович обыграл француза Люка Пуя в матче 1/4 финала турнира в Токио — 6:1, 6:2.

Их матч продолжался 51 минуту. В полуфинале турнира Джокович сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном или корейцем Чоном Хеном.

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Люка Пуй (Франция, 5) — 6:1, 6:2