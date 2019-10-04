Джокович обыграл Пуя и вышел в полуфинал турнира в Токио
09:59
Первая ракетка Новак Джокович обыграл француза Люка Пуя в матче 1/4 финала турнира в Токио — 6:1, 6:2.
Их матч продолжался 51 минуту. В полуфинале турнира Джокович сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном или корейцем Чоном Хеном.
Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 1 895 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Люка Пуй (Франция, 5) — 6:1, 6:2
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