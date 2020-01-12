Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup, но победитель турнира определится после матча парного разряда

Серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в финале ATP Cup — 6:2, 7:6(7:4). Их матч продолжался 1 час 57 минут.

Таким образом, с учетом победы Роберто Баутиста Агута над Душаном Лайовичем, в противостоянии Сербии и Испании ничья — 1:1. Победитель определится по итогам матча в парном разряде.

Австралия

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал (Сидней)

Сербия — Испания

Новак Джокович — Рафаэль Надаль — 6:2, 7:6(7:4)