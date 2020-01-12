Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup, но победитель турнира определится после матча парного разряда
14:59
Серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в финале ATP Cup — 6:2, 7:6(7:4). Их матч продолжался 1 час 57 минут.
Таким образом, с учетом победы Роберто Баутиста Агута над Душаном Лайовичем, в противостоянии Сербии и Испании ничья — 1:1. Победитель определится по итогам матча в парном разряде.
Австралия
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал (Сидней)
Сербия — Испания
Новак Джокович — Рафаэль Надаль — 6:2, 7:6(7:4)
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