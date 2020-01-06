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Джокович обыграл Монфиса и сравнял счет в матче Сербия — Франция

14:54
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Гаэля Монфиса со счетом 6:3, 6:2 в рамках матча между Сербией и Францией в групповом турнире ATP Cup. Счет в матче стал равным, поскольку ранее Бенуа Пэр обыграл Душана Лайовича.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A (Брисбен)

Сербия — Франция

Новак Джокович — Гаэль Монфис — 6:3, 6:2

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