Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Гаэля Монфиса со счетом 6:3, 6:2 в рамках матча между Сербией и Францией в групповом турнире ATP Cup. Счет в матче стал равным, поскольку ранее Бенуа Пэр обыграл Душана Лайовича.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A (Брисбен)

Сербия — Франция

Новак Джокович — Гаэль Монфис — 6:3, 6:2