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Сегодня, 14:57

Джокович обыграл Медведева в полуфинале турнира в Аделаиде

Мария Гусева
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он проиграл сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Сербский теннисист пять раз подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. Медведев сделал пять эйсов, допустил две ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

В финале турнира Джокович сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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