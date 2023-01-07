Джокович обыграл Медведева в полуфинале турнира в Аделаиде

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал турнира в Аделаиде (Австралия). В полуфинале он проиграл сербу Новаку Джоковичу — 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. Сербский теннисист пять раз подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. Медведев сделал пять эйсов, допустил две ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

В финале турнира Джокович сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:4