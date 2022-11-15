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Сегодня, 00:51

Джокович обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович в матче Итогового турнира ATP обыграл грека Стефана Циципаса со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На счету серба 3 эйса, 2 ошибки на второй подаче и один реализованных брейк-пойнта из двух. У грека 9 подач навылет и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем матче Джокович 16 ноября встретится с Даниилом Медведевым, Циципас в этот же день сыграет против Андрея Рублева.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Новак Джокович (Сербия, 7) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 7:6 (7:4)

Новак Джокович
Стефанос Циципас
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