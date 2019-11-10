Джокович обыграл Берреттини на турнире в Лондоне

Вторая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини (6:2, 6:1) в матче группы Бьорна Борга на турнире ATP в Лондоне (Англия). Продолжительность встречи составила 1 час и 4 минуты.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Новак Джокович (Сербия, 2) — Маттео Берреттини (Италия, 8) — 6:2, 6:1