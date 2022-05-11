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Сегодня, 09:42

Джокович объяснил, почему Карацев проиграл ему во втором круге турнира в Риме

Анна Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Новак Джокович объяснил поражение российского теннисиста Аслана Карацева во втором круге «Мастерса» в Риме.

Карацев уступил Джоковичу со счетом 3:6, 2:6.

«В физическом смысле он очень сильный парень. С ним ничего никогда нельзя знать заранее. Если он чувствует мяч, он может быть очень опасен. Он держится близко к линии и оказывает давление на соперника. Но в этом матче он пропустил много ударов. Он отдал мне пару брейков в первом и во втором сетах. Но я, конечно, принимаю эту победу. Мне в двух сетах удалось обыграть качественного соперника», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

В третьем круге турнира в Риме соперником первой ракетки мира станет швейцарец Стэн Вавринка или серб Ласло Джере.

28-летний россиянин занимает 35-е место в рейтинге ATP.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/djokovic-karatsev-rome-2022-tuesday
Теннис
Аслан Карацев
Новак Джокович
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