Джокович — Алькарасу: «Многим за всю карьеру не удалось достичь таких высот, как тебе за 2-3 года»

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к испанцу Карлосу Алькарасу после победы в финале турнира в Цинциннати (5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

«Многим игрокам за всю свою карьеру так и не удалось достичь таких высот, каких удалось сделать тебе за последние два-три года, просто невероятно», — сказал Джокович в интервью после матча.

Для Джоковича это четвертый трофей в 2023 году и 95-й титул в карьере. Также серб в третий раз выиграл турнир в Цинциннати.