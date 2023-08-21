Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 04:09

Джокович — Алькарасу: «Многим за всю карьеру не удалось достичь таких высот, как тебе за 2-3 года»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сербский теннисист Новак Джокович обратился к испанцу Карлосу Алькарасу после победы в финале турнира в Цинциннати (5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

«Многим игрокам за всю свою карьеру так и не удалось достичь таких высот, каких удалось сделать тебе за последние два-три года, просто невероятно», — сказал Джокович в интервью после матча.

Для Джоковича это четвертый трофей в 2023 году и 95-й титул в карьере. Также серб в третий раз выиграл турнир в Цинциннати.

Карлос Алькарас
Новак Джокович
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович в финале турнира в Цинциннати отыграл один матчбол, Алькарас — четыре
Новости
RSS RSS
Все новости