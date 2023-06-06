Джокович обойдет Медведева в рейтинге ATP

Сербский теннисист Новак Джокович после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» улучшит свою позицию в рейтинге ATP.

Он гарантированно обойдет россиянина Даниила Медведева и станет минимум второй ракеткой мира. Первую строчку пока сохраняет испанец Карлос Алькарас.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4). В полуфинале он сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Алькарас (Испания).