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Сегодня, 20:25

Джокович обойдет Медведева в рейтинге ATP

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» улучшит свою позицию в рейтинге ATP.

Он гарантированно обойдет россиянина Даниила Медведева и станет минимум второй ракеткой мира. Первую строчку пока сохраняет испанец Карлос Алькарас.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович обыграл россиянина Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4). В полуфинале он сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Алькарас (Испания).

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Новак Джокович
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