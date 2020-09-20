Джокович обогнал Надаля по количеству финалов «Мастерсов»

Серб Новак Джокович вышел в финал Internazionali BNL d'Italia. В 1/2 финала первая ракетка мира обыграл Каспера Рууда — 7:5, 6:3.

Для Джоковича этот финал «Мастерса» стал 52-м в карьере. По этому показателю он обошел испанца Рафаэля Надаля (51) и вышел на чистое первое место. Тройку лидеров замыкает Роджер Федерер (50).

Если Джокович выиграет в финале, он также станет единоличным лидером по числу побед в «Мастерсе» — сейчас он делит первое место с Надалем (по 35), Федерер — третий с большим отставанием (28).

Соперник Джоковича по финалу определится в матче Дениса Шаповалова из Канады и аргентинца Диего Шварцмана.