Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал свою уверенную победу в матче стартового круга турнира в Дубае с тунисцем Малеком Жазири (6:1, 6:2), отметив, что в упомянутой встрече он сделал все именно так как планировал.

— Отличное начало турнира, — цитирует официальный сайт ATP Tour Джоковича. — Как я сказал на пресс-конференции перед стартом соревнований, я скучал по выступлениям здесь. Мне в Дубае очень нравится. Думаю, в первом матче я сделал все именно так, как и представлял. Конечно, в некоторых вещах всегда можно прибавить, но я удовлетворен своей игрой.