Джокович о победе Зверева: «Отличная работа в завершении грандиозного сезона и большой трофей!»
Джокович отреагировал на победу Зверева в финале Итогового турнира АТР
07:27
Первая ракетка мира Новак Джокович высказался в Instagram по поводу победы Александра Зверева в финальном матче против россиянина Даниила Медведева в Итоговом турнире ATP.
Третья ракетка мира обыграл Медведева со счетом 6:4, 6:4.
«Зверев провел невероятно тяжелый год. Рад, что в этом году теннист стал для Саши победным. Он невероятный парень, могу только похвалить его и его команду. Отличная работа в завершении грандиозного сезона и большой трофей!» — написал Джокович.
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