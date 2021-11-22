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Джокович о победе Зверева: «Отличная работа в завершении грандиозного сезона и большой трофей!»

Джокович отреагировал на победу Зверева в финале Итогового турнира АТР
07:27
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Первая ракетка мира Новак Джокович высказался в Instagram по поводу победы Александра Зверева в финальном матче против россиянина Даниила Медведева в Итоговом турнире ATP.

Третья ракетка мира обыграл Медведева со счетом 6:4, 6:4.

«Зверев провел невероятно тяжелый год. Рад, что в этом году теннист стал для Саши победным. Он невероятный парень, могу только похвалить его и его команду. Отличная работа в завершении грандиозного сезона и большой трофей!» — написал Джокович.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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