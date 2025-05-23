Джокович вышел в финал турнира в Женеве

Серб Новак Джокович стал финалистом турнира в Женеве.

Шестая ракетка мира в полуфинале победил британца Кэмерона Норри со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. Матч длился 2 часа 15 минут. Во втором сете Джокович отыгрался с сетбола при счете 3:5, но уступил на тай-брейке.

Серб вышел во второй финал турнира ATP в 2025-м — в марте он уступил в финале «мастерса» в Майами чеху Якубу Меншику.

В финале турнира в Швейцарии Джокович сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Победа может принести сербу 100-й титул в карьере.