Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

23 мая 2025, 19:27

Джокович вышел в финал турнира в Женеве

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович стал финалистом турнира в Женеве.

Шестая ракетка мира в полуфинале победил британца Кэмерона Норри со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:1. Матч длился 2 часа 15 минут. Во втором сете Джокович отыгрался с сетбола при счете 3:5, но уступил на тай-брейке.

Серб вышел во второй финал турнира ATP в 2025-м — в марте он уступил в финале «мастерса» в Майами чеху Якубу Меншику.

В финале турнира в Швейцарии Джокович сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Победа может принести сербу 100-й титул в карьере.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Новак Джокович
Читайте также
Именинник Трамп у октагона, истребители над ареной, слухи о договорняках. Как прошел турнир UFC на лужайке Белого дома
«Чемпионом станут Нидерланды. С интересом буду следить за Узбекистаном». Колонка Черчесова
«Какая битва!» Гейджи разбил Топурию в бою у Белого дома и заявил, что ему нет равных
Психолог перечислил простые способы бросить курить
Трамп назвал очень хорошими его разговоры с Путиным и Зеленским
Первые матчи чемпионата мира – 2026: анализ, статистика, рисунок игр
Популярное видео
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Коболли проиграл Тиафо в первом матче после финала «Ролан Гаррос»
Бублик и Бергс уступили Звереву и Мело на старте парного турнира в Галле
Оже-Альяссим победил Боржеша в первом круге турнира в Халле
Медведев обошел Джоковича и поднялся на седьмое место рейтинга ATP
Шелтон победил Фритца в финале турнира в Штутгарте
Медведев проиграл Майхшаку в полуфинале турнира в Хертогенбосе
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Андрей Рублев — Феликс Оже-Альяссим: онлайн-трансляция матча турнира ATP в Гамбурге

Коболли стал финалистом турнира в Гамбурге
Новости
RSS RSS
Все новости