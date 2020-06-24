«Джокович ни в чем не виноват». Мнение Ришара Гаске

Француз Ришар Гаске прокомментировал ситуацию с выставочными турнирами первой ракетки мира Новака Джоковича. Серб и ряд других игроков заразились коронавирусом.

— Новак ни в чем не виноват, — цитирует Гаске l'Equipe. — Он никого не заставлял играть или приходить на трибуны. Не стоял над людьми с пистолетом. Это власти Хорватии пустили людей. Но вообще это безумие. Нигде в мире сейчас нет таких скоплений людей.

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