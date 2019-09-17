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Джокович не знает, когда сможет вернуться на корт

09:43
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Сербский теннисист Новак Джокович отметил, что пока не знает, когда вернется в строй. Из-за травмы плеча серб снялся с US Open и продолжает восстановление. Он надеется, что сможет вернуться на корт в конце сентября.

— Травма оказалась более серьезной, чем я думал, — цитирует A Bola Джоковича. — Надеюсь, что смогу быстро восстановиться. Идеально было бы попасть на турнир в Токио 30 сентября. Но мне нужна еще как минимум неделя, чтобы понять, как идет восстановление.

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