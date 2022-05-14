Джокович не уступит Медведеву первое место в рейтинге ATP

Сербский теннисист Новак Джокович переиграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Риме — 7:5, 7:6 (7:1).

Благодаря выходу в полуфинал, серб останется на первом месте в обновленном рейтинге ATP. Таким образом, российский теннисист Даниил Медведев не сможет вернуться в лидеры.

Если бы Джоковичу не удалось пробиться в полуфинал, Медведев вышел на первое место. Обновленная версия рейтинга будет представлена в понедельник.

Соперником Джоковича по полуфиналу турнира в Риме будет норвежец Каспер Рууд.