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Сегодня, 10:52

Джокович не сыграет на турнире в Монреале из-за отсутствия вакцинации от коронавируса

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото AFP

Сербский теннисист Новак Джокович не сыграет на турнире в Монреале, сообщает Associated Press.

По сведениям источника, серб не сможет принять участия в турнире, так как у него нет прививки от коронавируса. Въехать в Канаду могут только вакцинированные.

Из-за отсутствия прививки от коронавируса Джокович рискует пропустить US Open.

Турнир в Монреале пройдет с 7 по 14 августа. Российские и белорусские игроки допущены в нейтральном статусе.

Источник: https://apnews.com/article/rafael-nadal-novak-djokovic-covid-health-sports-8122af7c08d9243c11d0125c7eae91e2
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