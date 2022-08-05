Джокович не сыграет на турнире в Монреале из-за отсутствия вакцинации от коронавируса

Сербский теннисист Новак Джокович не сыграет на турнире в Монреале, сообщает Associated Press.

По сведениям источника, серб не сможет принять участия в турнире, так как у него нет прививки от коронавируса. Въехать в Канаду могут только вакцинированные.

Из-за отсутствия прививки от коронавируса Джокович рискует пропустить US Open.

Турнир в Монреале пройдет с 7 по 14 августа. Российские и белорусские игроки допущены в нейтральном статусе.