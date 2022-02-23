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Сегодня, 09:25

Джокович не может заехать на территорию США и сыграть в Индиан-Уэллсе

Джокович заявил, что пока не может принять участие в турнире в Индиан-Уэллсе
Роман Шишов
Корреспондент

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что не может въехать на территорию США для участия в турнире в Индиан-Уэллсе.

«Пока ситуация такая, что я не смогу принять участия в турнире. Посмотрим, как дальше получится. Я имею в виду то, что обстоятельства могут измениться в ближайшие несколько недель», — приводит слова Джоковича Tennishead.

Напомним, что въезд на территорию США запрещен не вакцинированным от коронавируса. Джокович ранее заявил, что принципиально не собирается вакцинироваться и поэтому готов пропустить турниры, где это требование является обязательным.

21 февраля Джокович провел первый матч после скандала в Австралии, когда ему не разрешили остаться в стране и принять участие в Australian Open.

Новак Джокович
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