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Джокович назвал шоком решение 38-летнего Надаля завершить карьеру

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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля завершить карьеру.

Последним турниром в карьере 38-летнего испанца станет Кубок Дэвиса, который состоится в ноябре.

«Надаль был моим величайшим соперником. Противостояние с ним было важнейшим в моей карьере. Мы знали, что этот момент наступит рано или поздно, но это все равно шок», — сказал Джокович в интервью после матча с чехом Якубом Меншиком в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае.

Надаль является рекордсменом по количеству побед на «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде (14), всего на его счету 22 титула турниров «Большого шлема». Испанец дважды побеждал на Олимпийских играх.

Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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