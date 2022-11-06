Джокович назвал Руне будущим тенниса

Серб Новак Джокович поделился мнением о своем сопернике в финале турнира серии «Мастерс» в Париже датчанине Хольгерте Руне.

«Я его довольно хорошо знаю, потому что мы тренировались на разных покрытиях. Он мне очень нравится. Очень приятный парень. Отличная семья, отличная команда. Он фантастически трудолюбив и заслуживает свой успех. Я следил за ним последние три-четыре года, как он поднимался на «Челленджерах» — и вот теперь он пробился в топ-15. Нет никаких сомнений, что за ним будущее тенниса — вместе с Алькарасом и некоторыми другими ребятами. Но надеюсь, что я отсрочу его первую победу на «Мастерсе». У нас отличные отношения, мы дружим за пределами корта. Но на корте мы, конечно, конкуренты. Мы с ним встречались только один раз — на US Open. Там была отличная борьба, четыре сета. И с тех пор он очень прибавил, в этом нет сомнений», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Он также отметил, что датчанин в отлично физической форме. По его словам, Руне молод и ему нечего терять.

«Просто свободно бьет по мячу. В финале я этого и жду. Я смотрел его матчи в Париже, и он очень впечатляет. Немного напоминает меня — надежный бэкхенд, очень хорошая оборона, очень хочет бороться, вкладывает сердце и ноги в каждый розыгрыш. Приятно такое видеть. Я считаю, что он очень полезен для нашего спорта», — добавил Джокович.

Матч Джокович — Руне пройдет 6 ноября.