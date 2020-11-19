Джокович назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира
Серб Новак Джокович после поражения от Даниила Медведева на итоговом турнире ATP назвал россиянина одним из лучших теннисистов мира. По его словам, сам он играл не лучшим образом.
— На самом деле я плохо себя чувствовал, — цитирует Джоковича сайт ATP. — Особенно это касается конца первого сета и начала второго. Я смог перестроиться и только к концу матча почувствовал себя лучше. Минут 15-20 были крайне неудачными. За это время я проиграл семь геймов.
Я допустил несколько невынужденных ошибок. Уровень моей игры снизился, физически также стал готов хуже.
Я делал все, чтобы найти нужный ритм игры. На это ушло минут 15. Но в матче с Медведевым это означает, что матч окончен.
Я не могу позволять себе подобное в матче с одним из лучших теннисистов мира. Без сомнений, он был гораздо лучше. У него было мало ошибок. Он не давал мне простых очков. Я же провел не лучший матч. Должен был играть лучше, но спасибо сопернику за игру на таком высоком уровне.
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