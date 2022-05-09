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Сегодня, 21:46

Джокович назвал Алькараса сильнейшим теннисистом мира на данный момент

Иван Шитик
Корреспондент
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Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что считает 19-летнего Карлоса Алькараса лучшим теннисистом мира на данный момент.

«Сейчас он лучший игрок в мире, вне всяких сомнений. Это можно сказать исходя из результатов, которых он добился в текущем сезоне.

На меня произвело впечатление то, как он справлялся с давлением и оставался спокойным до самого конца нашего матча в Мадриде. Он заслужил трофей.

Он точно будет одним из главных претендентов на титул на «Ролан Гаррос», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Карлос Алькарас
Новак Джокович
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