Джокович назвал Алькараса сильнейшим теннисистом мира на данный момент
Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что считает 19-летнего Карлоса Алькараса лучшим теннисистом мира на данный момент.
«Сейчас он лучший игрок в мире, вне всяких сомнений. Это можно сказать исходя из результатов, которых он добился в текущем сезоне.
На меня произвело впечатление то, как он справлялся с давлением и оставался спокойным до самого конца нашего матча в Мадриде. Он заслужил трофей.
Он точно будет одним из главных претендентов на титул на «Ролан Гаррос», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.
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