Джокович назвал Алькараса сильнейшим теннисистом мира на данный момент

Первая ракетка мира Новак Джокович заявил, что считает 19-летнего Карлоса Алькараса лучшим теннисистом мира на данный момент.

«Сейчас он лучший игрок в мире, вне всяких сомнений. Это можно сказать исходя из результатов, которых он добился в текущем сезоне.

На меня произвело впечатление то, как он справлялся с давлением и оставался спокойным до самого конца нашего матча в Мадриде. Он заслужил трофей.

Он точно будет одним из главных претендентов на титул на «Ролан Гаррос», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.