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Сегодня, 18:55

Джокович настаивает на том, что не испытывал серьезных физических проблем в финале «Мастерса»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своем физическом состоянии на момент финального матча турнира в Париже.

«Я не хочу говорить об этом, потому что знаю, что вы, ребята, можете воспринять это как оправдание или что-то в этом роде, почему я проиграл. Нет, все было в порядке. Я имею в виду, это нормально, что, когда ты играешь день за днем, у тебя то тут, то там возникает некоторая напряженность, но у меня не было травмы. Я боролся до последнего момента», — приводит Tennis 365 слова Джоковича.

Напомним, что в решающем матче «Мастерса» серб уступил датскому теннисисту Хольгеру Руне (6:3, 3:6, 5:7).

Источник: https://www.tennis365.com/atp-tour/novak-djokovic-plays-down-injury-concerns-atp-finals/
Теннис
Новак Джокович
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