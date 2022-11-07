Джокович настаивает на том, что не испытывал серьезных физических проблем в финале «Мастерса»

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своем физическом состоянии на момент финального матча турнира в Париже.

«Я не хочу говорить об этом, потому что знаю, что вы, ребята, можете воспринять это как оправдание или что-то в этом роде, почему я проиграл. Нет, все было в порядке. Я имею в виду, это нормально, что, когда ты играешь день за днем, у тебя то тут, то там возникает некоторая напряженность, но у меня не было травмы. Я боролся до последнего момента», — приводит Tennis 365 слова Джоковича.

Напомним, что в решающем матче «Мастерса» серб уступил датскому теннисисту Хольгеру Руне (6:3, 3:6, 5:7).