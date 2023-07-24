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Джокович: «Надеюсь, смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы»

Сергей Разин
корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал решение пропустить турнир в Торонто из-за усталости.

«Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора со своей командой мы пришли к выводу, что это правильное решение. Я действительно надеюсь, что смогу вернуться в Канаду и Торонто в ближайшие годы, чтобы играть там перед великими болельщиками», — приводит слова Джоковича Reuters.

Турнир в Торонто пройдет с 7 по 13 августа. Вместо Джоковича в основную сетку турнира войдет американец Кристофер Юбэнкс.

?В текущем сезоне Джокович выиграл три титула, два из них — на турнирах «Большого шлема». На Уимблдоне-2023 серб дошел до финала, где уступил Карлосу Алькарасу.

Новак Джокович
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