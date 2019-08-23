Джокович на жеребьевке US Open попросил не рассказать ему о сетке Федерера

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что все теннисисты изучают сетку своих будущих соперников, однако попросил не говорить ему о том, c кем предстоит играть швейцарцу Роджеру Федереру.

— Все игроки изучают турнирные сетки, — цитирует Джоковича ATP Tour. — Ты смотришь на свою часть сетки, изучаешь, кто туда попал. Ты видишь, как играют соперники. Твоя команда начинает следить и изучатьвсех потенциальных оппонентов. Хотя, думаю, что большинство игроков смотрят дальше первого круга. Но, конечно, большее внимание уделяется ближайшему матчу.

Пожалуйста, не говорите мне, куда попал Федерер. Я собираюсь изучить сетку, когда уйду за кулисы.

Соперником Джоковича в первом круге станет испанец Роберто Карбальес-Баэна. Соперник Федерера определится по итогам квалификации.