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Сегодня, 19:40

Джокович на тай-брейке проиграл Лайовичу в четвертьфинале турнира в Баня-Луке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл сербу Душану Лайовичу в четвертьфинале турнира ATP 250 а Баня-Луке — 4:6, 6:7 (6:8).

Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. На тай-брейке второй партии Лайович отыграл тройной сетбол.

На счету Джоковича 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 16. 70-я ракетка мира Лайович 3 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7.

Лайович впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. Также это его третья победа над топ-5 рейтинга ATP.

В полуфинале турнира 32-летний теннисист сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Иржи Легечка (Чехия).

Баня-Лука (Босния и Герцеговина)

Турнир ATP Srpska Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Душан Лайович (Сербия) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 7:6 (8:6)

Теннис
Душан Лайович
Новак Джокович
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