Джокович может вернуться на корт в ближайшие несколько дней

Сербский теннисист Новак Джокович рассчитывает вернуться на корт в ближайшие несколько дней, сообщает Sportal.

По сведениям источника, 37-летний серб планирует приступит к облегченным тренировкам, чтобы успеть восстановиться к турниру в Дохе, который стартует 17 февраля.

На Australian Open-2025 Джокович дошел до полуфинала, где снялся из-за травмы в матче с Александром Зверевым после первого сета.

Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428), обладатель карьерного «Золотого шлема» и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема».