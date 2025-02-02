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Сегодня, 00:55

Джокович может вернуться на корт в ближайшие несколько дней

Сергей Разин
корреспондент
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович рассчитывает вернуться на корт в ближайшие несколько дней, сообщает Sportal.

По сведениям источника, 37-летний серб планирует приступит к облегченным тренировкам, чтобы успеть восстановиться к турниру в Дохе, который стартует 17 февраля.

На Australian Open-2025 Джокович дошел до полуфинала, где снялся из-за травмы в матче с Александром Зверевым после первого сета.

Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428), обладатель карьерного «Золотого шлема» и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема».

Новак Джокович
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