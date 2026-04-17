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17 апреля, 11:09

Джокович может пропустить «мастерс» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что рискует пропустить «мастерс» в Мадриде из-за проблем со здоровьем.

«Надеюсь, что смогу принять участие. У меня есть некоторые физические проблемы, и я пока не уверен, смогу ли соревноваться, но постараюсь», — цитирует Джоковича Sportklub.rs

Последний раз 38-летний серб играл на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе в марте, где уступил британцу Джеку Дрейперу (6:4, 4:6, 6:7 (5:7)) в четвертом круге. Джокович занимает четвертое место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Мадриде пройдет с 22 апреля по 3 мая 2026 года.

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Теннис
Новак Джокович
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