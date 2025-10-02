Джокович может пропустить Итоговый турнир

Сербский теннисист Новак Джокович не уверен, что поедет на Итоговый турнир в Турин.

Финал ATP пройдет с 9 по 16 ноября. Сейчас 38-летний серб занимает четвертое место в чемпионской гонке.

«Турин — место, в котором я довольно успешно выступал последние годы. Я выиграл там два титула. Надеюсь, я смогу вернуться. Но я больше не строю долгосрочных планов», — сказал Джокович на пресс-конференции «мастерса» в Шанхае.

По словам спортсмена, пока он уверен только в том, что после Шанхая сыграет на турнире в Афинах.

«После этого мы посмотрим, поеду ли я в Турин. Я еще не уверен», — добавил он.

Джокович семь раз выигрывал Итоговый турнир ATP и является рекордсменом по этому показателю.