Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:18

Джокович может начать новый теннисный сезон с турнира в Аделаиде

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович может начать сезон-2023 с выступления на турнире ATP 250 в Аделаиде (Австралия), сообщает Tennis World со ссылкой на сербские СМИ.

Напомним, что сербскому теннисисту выдали временную визу для въезда в Австралию. Новый министр иммиграции Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу Джоковича, что повлекло за собой запрет на въезд в страну в течение трех лет.

Турнир в Аделаиде пройдет с 2 по 8 января, за неделю до Открытого чемпионата Австралии. Ранее стало известно, что в нем также примут участие британец Энди Маррей и итальянец Янник Синнер.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Novak_Djokovic/124593/novak-djokovic-makes-a-particular-choice-for-2023/
Теннис
Новак Джокович
0
Читайте также
Сборная Франции обыграла Данию и первой вышла в плей-офф ЧМ-2022
Похищение сестры, нищее детство и побег от алиментов прямо во время матча. История героя ЧМ эквадорца Валенсии
Визит Лаврова в Минск отложили в связи со смертью Макея
В Польше сообщили о нежелании украинских беженцев съезжать из отеля
NYT: большинство стран НАТО исчерпали возможности для поставок вооружений на Украину
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Надаль: «Я полностью готов к жизни вне тенниса»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости