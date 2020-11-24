Новак Джокович заработал больше всего призовых за 2020 год, сообщает официальный сайт ATP. На счету первой ракетки мира 6 435 158 долларов. В тройку вошли австриец Доминик Тим и испанец Рафаэль Надаль.

В десятку также попали два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублев, занявшие четвертое и шестое место соответственно.

Полностью десятка выглядят следующим образом:

1. Новак Джокович (Сербия) — 6 435 158 долларов

2. Доминик Тим (Австрия) — 6 024 876

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 3 856 127

4. Даниил Медведев (Россия) — 3 607 670

5. Александр Зверев (Германия) — 3 255 077

6. Андрей Рублев (Россия) — 2 169 487

7. Стефанос Циципас (Греция) — 2 093 232

8. Пабло Каррено-Буста (Испания) — 1 941 470

9. Диего Шварцман (Аргентина) — 1 550 441

10. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1 390 184