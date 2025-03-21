Теннис
21 марта, 12:26

Джокович — об иске PTPA: «Мне кажется, некоторые формулировки жесткие, но юристы знают, что делать»

Руслан Минаев

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал судебный иск Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA).

«Я никогда не был поклонником разделения, но я всегда сражался за лучшее представительство, влияние и позиционирование игроков на глобальном уровне. И, как мне кажется, это все еще не на том уровне, на котором должно быть. И там, где, по мнению большинства игроков, оно должно быть — не только с точки зрения призовых, но и во многих других аспектах, которые также были указаны в этом документе.

Я очень надеюсь, что все руководящие органы, включая PTPA, объединятся и решат эти проблемы. Это классический судебный процесс — юристы против юристов. Если быть совсем откровенным, есть моменты в этом иске, с которыми я согласен, но с чем-то я не согласен. Мне кажется, что некоторые формулировки довольно жесткие, но, думаю, юристы знают, что делать и какие термины использовать, чтобы добиться нужного эффекта», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Новак Джокович.Созданный Джоковичем профсоюз устроил бунт против теннисных властей. Что требуют?

Ранее PTPA, которую основал Джокович, подала в суд на ATP, WTA, ITF и ITIA. В документе содержатся пункты об ограничении доходов игроков, антидопинговой системе, а также о расписании.

