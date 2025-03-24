Теннис
24 марта, 01:06

Джокович обыграл Карабельи и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент
Новак Джокович.
Фото Geoff Burke-Imagn Images, USA Today Sports

Сербский теннисист Новак Джокович в третьем круге турнира в Майами обыграл аргентинца Камило Уго Карабельи со счетом 6:1, 7:6 (7:1).

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. На счету 37-летнего серба 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В 1/8 финала Джокович встретится с итальянцем Лоренцо Музетти.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Камило Уго Карабельи (Аргентина, LL) — 6:1, 7:6 (7:1)

Новак Джокович
