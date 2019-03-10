Джокович и Зверев вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Бьорн Фратанджело на турнире АТР в Индиан Уэллсе - 7:6 (7:5), 6:2. Немец Александр Зверев вышел в третий круг после отказа словака Мартина Клижана.

Также в следующий раунд прошли Ян-Леннард Штруфф (Германия), Праджнеш Гуннесваран (Индия), Филипп Кольшрайбер (Германия), Милош Раонич (Канада), Альберт Рамос-Виньолас (Испания), Гаэль Монфис (Франция), Иво Карлович (Хорватия), Маркос Гирон (США), Ласло Джере (Сербия) и Йошихито Нишиока (Япония).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 359 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Рикардас Беранкис (Литва, LL) - 3:6, 6:3, 6:2

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Ник Кирьос (Австралия, 31) - 6:4, 6:4

Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) - Николоз Басилашвили (Грузия, 17) - 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4)

Александр Зверев (Германия, 3) - Мартин Клижан (Словакия) - 6:3, 2:0 отказ 2-го игрока

Новак Джокович (Сербия, 1) - Бьорн Фратанджело (США, Q) - 7:6 (7:5), 6:2

Милош Раонич (Канада, 13) - Сэм Керри (США) - 7:6 (7:1), 6:4

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Марко Чеккинато (Италия, 15) - 6:4, 6:2

Гаэль Монфис (Франция, 18) - Леонардо Майер (Аргентина) - 6:4, 3:6, 6:3

Иво Карлович (Хорватия) - Борна Чорич (Хорватия, 11) - 6:4, 7:6 (7:2)

Маркос Гирон (США, Q) - Алекс Де Минаур (Австралия, 23) - 1:6, 6:4, 6:2

Ласло Джере (Сербия, 30, WC) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) - 6:3, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) - Стефанос Циципас (Греция, 9) - 6:4, 6:2

Йошихито Нишиока (Япония) - Роберто Баутиста Агут (Испания, 21) - 7:6 (7:3), 6:4