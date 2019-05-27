Джокович и Вавринка вышли во второй круг Roland Garros

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в следующий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в трех сетах поляка Хуберта Хуркача.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Во втором круге 32-летний Джокович встретится с Анри Лааксоненом из Швейцарии.

В других матчах дня француз Жиль Симон переиграл украинца Сергея Стаховского, аргентинец Гвидо Пелья оказался сильнее соотечественника Гвидо Андреоцци, хорват Борна Чорич победил словенца Альяжа Бедене, швейцарец Стэн Вавринка​ обыграл словака Йозефа Ковалика.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:4, 6:2, 6:2

Жиль Симон (Франция, 26) – Сергей Стаховский (Украина, LL) – 6:3, 6:3, 6:4

Гвидо Пелья (Аргентина, 19) – Гвидо Андреоцци (Аргентина) – 7:6 (7:2), 6:4, 1:6, 6:1

Борна Чорич (Хорватия, 13) – Альяж Бедене (Словения) – 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4

Стэн Вавринка (Швейцария, 24) – Йозеф Ковалик (Словакия) – 6:1, 6:7 (3:7), 6:2, 6:3