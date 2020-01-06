Джокович и Троицки принесли Сербии победу над Францией
18:08
Сербия обыграла Францию (2-1) в матче группового турнира ATP Cup. Решающую победу одержали в паре Новак Джокович и Виктор Троицки, которые были сильнее Николя Маю и Эдуара Роже-Васслена.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Группа A (Брисбен)
Сербия — Франция
Новак Джокович/Виктор Троицки — Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен — 6:3, 6:7 (5:7), 10:3
Группа B (Перт)
Испания — Уругвай
Пабло Карреньо Буста/Фелисиано Лопес — Ариэль Беар/Хуан Мартин Фумо — 6:1, 3:6, 10:3
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