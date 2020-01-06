Джокович и Троицки принесли Сербии победу над Францией

Сербия обыграла Францию (2-1) в матче группового турнира ATP Cup. Решающую победу одержали в паре Новак Джокович и Виктор Троицки, которые были сильнее Николя Маю и Эдуара Роже-Васслена.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа A (Брисбен)

Сербия — Франция

Новак Джокович/Виктор Троицки — Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен — 6:3, 6:7 (5:7), 10:3

Группа B (Перт)

Испания — Уругвай

Пабло Карреньо Буста/Фелисиано Лопес — Ариэль Беар/Хуан Мартин Фумо — 6:1, 3:6, 10:3