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Джокович и Троицки принесли Сербии победу над Францией

18:08
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Сербия обыграла Францию (2-1) в матче группового турнира ATP Cup. Решающую победу одержали в паре Новак Джокович и Виктор Троицки, которые были сильнее Николя Маю и Эдуара Роже-Васслена.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа A (Брисбен)

Сербия — Франция

Новак Джокович/Виктор Троицки — Николя Маю/Эдуар Роже-Васслен — 6:3, 6:7 (5:7), 10:3

Группа B (Перт)

Испания — Уругвай

Пабло Карреньо Буста/Фелисиано Лопес — Ариэль Беар/Хуан Мартин Фумо — 6:1, 3:6, 10:3

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