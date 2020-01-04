Джокович и Лайович принесли Сербии победу над ЮАР на ATP Cup
16:33
Сербия одержала итоговую победу над ЮАР на ATP Cup в группе A. В первом матче Душан Лайович оказался сильнее Ллойда Харриса — 3:6, 7:6(7:4), 6:3. Во втором матче Новак Джокович обыграл Кевина Андерсона — 7:6(7:5), 7:6 (8:6).
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A (Брисбен)
Сербия — ЮАР
Душан Лайович — Ллойд Харрис — 3:6, 7:6(7:4), 6:3;
Новак Джокович — Кевин Андерсон — 7:6(7:5), 7:6 (8:6)
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