Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Джокович хочет стать тренером после окончания профессиональной карьеры

22:40
Теги:

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, чем бы хотел заняться после окончания карьеры.

«Я стараюсь передать новому поколению все, что узнал сам. Знание может стать проклятием, если вы не используете его. Что мне делать, когда выйду на пенсию — унести это в могилу, чтобы те, кто придет после меня, не смогли извлечь выгоду из моей философии, методов работы и подхода? Для меня логично, что следующим шагом должна быть передача моих знаний другим. В будущем я вижу себя в разных ролях и рад, что могу развиваться и как тренер», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

7 ноября 34-летний Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира Masters в Париже (4:6, 6:3, 6:3).

Дополнительная информация:

https://sportklub.rs/tenis/atp/djokovic-kao-trener-naravno-necu-znanje-da-nosim-u-grob/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
«Поставили Чайковского, потом упс — и заиграл наш гимн!» Россиянку чествовали вопреки санкциям ВАДА
В Госдуме оценили основания для приостановки ПФР выплаты пенсии
0