Джокович хочет стать тренером после окончания профессиональной карьеры

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, чем бы хотел заняться после окончания карьеры.

«Я стараюсь передать новому поколению все, что узнал сам. Знание может стать проклятием, если вы не используете его. Что мне делать, когда выйду на пенсию — унести это в могилу, чтобы те, кто придет после меня, не смогли извлечь выгоду из моей философии, методов работы и подхода? Для меня логично, что следующим шагом должна быть передача моих знаний другим. В будущем я вижу себя в разных ролях и рад, что могу развиваться и как тренер», — приводит слова Джоковича Sportklub.rs.

7 ноября 34-летний Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева в финале турнира Masters в Париже (4:6, 6:3, 6:3).