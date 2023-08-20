Джокович сыграет с Алькарасом в финале турнира в Цинциннати

В воскресенье, 20 августа вторая ракетка мира Новак Джокович встретится с первым номер мирового рейтинга Карлосом Алькарасом в финале «мастерса» в Цинциннати (США). Время начала матча — 23.30 по московскому времени.

Легальной трансляции в России нет. В прямом эфире видеотрансляция матча Джокович — Алькарас будет доступна бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

Серб выбил из розыгрыша Давидович-Фокина, Монфиса, Фрица и Зверева. Испанец обошел по сетке Хуркача, Перселла, Пола и Томпсона.

Месяц назад теннисисты уже встречались в финале Уимблдона. В Лондоне сильнее оказался представитель Испании. Матч завершился со счетом — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

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