Джокович: «35 — это не то же самое, что 25»

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об успехах на данном этапе своей спортивной карьеры.

«Я всегда надеялся, что у меня будет отличная карьера. Очевидно, я не знал, сколько финалов мне предстоит сыграть и сколько турниров, но моим намерением всегда было достичь самых больших высот в нашем виде спорта. Я очень счастлив, что могу так хорошо играть на данном этапе своей жизни. 35 — это не то же самое, что 25», — приводит Tennisworld слова серба.

Джокович является победителем 21-го турнира «Большого шлема» и чемпионом 38 турниров серии ATP Мастерс 1000.

9 октября он обыграл грека Стефана Циципаса в финальном матче турнира в Астане и квалифицировался на Итоговый турнир ATP.