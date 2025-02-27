Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

Допинг

Представитель ВАДА Фицджеральд — о деле Синнера: «Этот случай показывает, что система работает хорошо»

Ана Горшкова
Корреспондент

Официальный представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд объяснил, почему организация решила достичь соглашения с итальянским теннисистом Янником Синнером по поводу дисквалификации за допинг.

«ВАДА осознало, что 12 месяцев не подходят для этого конкретного случая, вызванного очень специфическими обстоятельствами. Именно для таких случаев, как у Синнера, в 2021 году была введена статья 10.8.2 Кодекса ВАДА. Мы видим, что принцип ответственности спортсмена перед членами команды подтвержден и спортсмен не получил неоправданно сурового наказания. Этот случай показывает, что система работает хорошо», — приводит слова Фицджеральда Corriere della Sera.

Фицджеральд также объяснил, что дисквалификация Синнера отсчитывается с 9 февраля, поскольку именно тогда «между сторонами начались конкретные переговоры».

15 февраля ВАДА заявило, что заключило соглашение об урегулировании допингового дела Синнера. Спортсмен согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил — с 9 февраля до 4 мая 2025 года.

В марте 2024-го итальянец дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.

Источник: Corriere della Sera
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Янник Синнер
ВАДА
Читайте также
Чемпионат мира по дзюдо 2026: основная информация о турнире
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
Жалоба на «Краснодар» в РФС, Глушенков в «Барселоне» и разговоры про отставку Семака. Что сейчас происходит в «Зените»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Семен Щербаков
«Волейбол. Наши чемпионы» | Семен Щербаков
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Алькарас vs Синнер, Медведев, Рублев и другие
Веснина объяснила поражение Рублева в матче против де Минаура
Веснина верит, что Медведев сможет обыграть Джоковича в полуфинале турнира в Пекине
«Все еще заставляю молодых поработать». Джокович не пустил Зверева на первую строчку мирового рейтинга
Медведев рвется к новому титулу. В полуфинале в Пекине его ждет легендарный Джокович
Селиваненко: «Медведев поймал свою игру. Матч с Джоковичем — это всегда отдельное событие»
Джокович о победе над Зверевым: «Играю ради таких моментов. Еще заставляю молодых поработать ради своих денег»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Медведев: «Что делает камера за 60 тысяч долларов, если она не может определить, коснулся ли игрок сетки?»

Гали стал вторым полуфиналистом турнира в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости