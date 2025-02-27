Представитель ВАДА Фицджеральд — о деле Синнера: «Этот случай показывает, что система работает хорошо»

Официальный представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джеймс Фицджеральд объяснил, почему организация решила достичь соглашения с итальянским теннисистом Янником Синнером по поводу дисквалификации за допинг.

«ВАДА осознало, что 12 месяцев не подходят для этого конкретного случая, вызванного очень специфическими обстоятельствами. Именно для таких случаев, как у Синнера, в 2021 году была введена статья 10.8.2 Кодекса ВАДА. Мы видим, что принцип ответственности спортсмена перед членами команды подтвержден и спортсмен не получил неоправданно сурового наказания. Этот случай показывает, что система работает хорошо», — приводит слова Фицджеральда Corriere della Sera.

Фицджеральд также объяснил, что дисквалификация Синнера отсчитывается с 9 февраля, поскольку именно тогда «между сторонами начались конкретные переговоры».

15 февраля ВАДА заявило, что заключило соглашение об урегулировании допингового дела Синнера. Спортсмен согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил — с 9 февраля до 4 мая 2025 года.

В марте 2024-го итальянец дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.