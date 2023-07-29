Джере вышел в финал турнира в Гамбурге
Серб Ласло Джере обыграл китайца Чжан Чжичжэнь в полуфинале грунтового турнира ATP в Гамбурге (Германия) — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 1 минуту.
Для 28-летнего серба это первый финал турнира ATP в этом году и 5-й в карьере. На грунте теннисист выиграл турниры в Рио-де-Жанейро в 2019-м и на Открытом чемпионате Сардинии в 2020-м.
В финале Джере встретится с победителем матча Артур Филс (Франция) — Александр Зверев (Германия, 4).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 831 515 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Ласло Джере (Сербия) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:3, 6:2
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