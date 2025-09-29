Фритц вышел в финал турнира в Токио

Пятая ракетка мира американец Тэйлор Фритц обыграл своего соотечественника Дженсона Бруксби в полуфинале турнира в Токио — 6:4, 6:3.

Матч продлился 1 час 31 минуту.

На счету Фритца 13 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Его соперник сделал 2 эйса, допустил 1 двойную и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 2.

В финале турнира в столице Японии 27-летний Фритц сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 226 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Тэйлор Фритц (США, 2) — Дженсон Бруксби (США) — 6:4, 6:3