28 сентября, 09:29

Руне вылетел с турнира в Токио

Алина Савинова

11-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне проиграл американцу Дженсону Бруксби в четвертьфинале турнира в Токио.

Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу американского теннисиста, который занимает 86-е место в рейтинге АТР.

За выход в финал Бруксби поборется со своим соотечественником Тэйлором Фритцем.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 226 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дженсон Бруксби (США) — Хольгер Руне (Дания, 3) — 6:3, 6:3

