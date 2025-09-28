Руне вылетел с турнира в Токио
11-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне проиграл американцу Дженсону Бруксби в четвертьфинале турнира в Токио.
Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу американского теннисиста, который занимает 86-е место в рейтинге АТР.
За выход в финал Бруксби поборется со своим соотечественником Тэйлором Фритцем.
Токио (Япония)
Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Призовой фонд 2 226 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дженсон Бруксби (США) — Хольгер Руне (Дания, 3) — 6:3, 6:3
Новости