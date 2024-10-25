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Сегодня, 17:32

Дрейпер вышел в полуфинал турнира в Вене

Руслан Минаев
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Британец Джек Дрейпер вышел в полуфинал турнира в Вене.

18-я ракетка мира победил чеха Томаша Махача в четвертьфинале турнира со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Матч длился 2 часа 9 минут.

Дрейпер за выход в финал встретится с победителем встречи Александр Зверев (Германия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 6).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 470 310 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джек Дрейпер (Великобритания, 7) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:1

Теннис
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