Дрейпер вышел в полуфинал турнира в Вене
Британец Джек Дрейпер вышел в полуфинал турнира в Вене.
18-я ракетка мира победил чеха Томаша Махача в четвертьфинале турнира со счетом 6:3, 3:6, 6:1. Матч длился 2 часа 9 минут.
Дрейпер за выход в финал встретится с победителем встречи Александр Зверев (Германия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 6).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 470 310 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джек Дрейпер (Великобритания, 7) — Томаш Махач (Чехия) — 6:3, 3:6, 6:1
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