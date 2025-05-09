Дрейпер прошел в третий круг турнира в Риме

Пятая ракетка мира Джек Дрейпер обыграл итальянского теннисиста Лусиано Дардери во втором круге «мастерса» в Риме — 6:1, 6:4.

Матч продлился 1 час 19 минут.

На счету Дрейпера 7 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Дардери сделал 2 эйса, допустил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге 23-летний британец встретится с чехом Витом Копршивой.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Лучано Дардери (Италия) — 6:1, 6:4