Дьяченко и Киченок вылетели из «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде
21:26
Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару обыграли россиянку Виталию Дьяченко и украинку Людмилу Киченок в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля» — 6:2, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час и 17 минут. Во втором круге Киченко и Олару сыграют с венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) — Виталия Дьяченко/Людмила Киченок (Россия/Украина) — 6:2, 7:5