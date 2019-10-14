Дьяченко и Киченок вылетели из «ВТБ Кубок Кремля» в парном разряде

Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару обыграли россиянку Виталию Дьяченко и украинку Людмилу Киченок в матче первого круга «ВТБ Кубка Кремля» — 6:2, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час и 17 минут. Во втором круге Киченко и Олару сыграют с венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Надежда Киченок/Ралука Олару (Украина/Румыния) — Виталия Дьяченко/Людмила Киченок (Россия/Украина) — 6:2, 7:5