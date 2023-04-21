Лайович — о победе над Джоковичем: «Я потрясен, это самая крупная победа в моей карьере»

Серб Душан Лайович поделился эмоциями от победы над соотечественником Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира ATP 250 а Баня-Луке.

«Я потрясен, это самая крупная победа в моей карьере. Эмоции очень смешанные, потому что я играю здесь перед родным городом, а также против Ноле, который является моим хорошим другом и героем нашей страны. Победить его — это то, о чем я даже не думал. Не думал, что это возможно, но это случилось», — приводит слова Лайовича сайт ATP.

Лайович впервые в карьере обыграл первую ракетку мира. Также это его третья победа над топ-5 рейтинга ATP.

В полуфинале турнира 32-летний теннисист сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия) — Иржи Легечка (Чехия).