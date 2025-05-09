Теннис
9 мая, 15:43

Алькарас обыграл Лайовича и вышел в третий круг турнира в Риме

Сергей Ярошенко

Третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл сербского теннисиста Душана Лайовича во втором круге «мастерса» в Риме — 6:3, 6:3.

Матч продлился 1 час 23 минуты.

На счету Алькараса 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Лайович сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

В следующем круге 22-летний испанец встретится с победителем матча Алекс Микельсен (США) — Ласло Джере (Сербия).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 3) — Душан Лайович (Сербия, Q) — 6:3, 6:3

