Алькарас обыграл Лайовича и вышел в третий круг турнира в Риме
Третья ракетка мира Карлос Алькарас обыграл сербского теннисиста Душана Лайовича во втором круге «мастерса» в Риме — 6:3, 6:3.
Матч продлился 1 час 23 минуты.
На счету Алькараса 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Лайович сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.
В следующем круге 22-летний испанец встретится с победителем матча Алекс Микельсен (США) — Ласло Джере (Сербия).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Душан Лайович (Сербия, Q) — 6:3, 6:3
